وظائف فنية شاغرة بمعهد خدمات البترول

2020-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني تقنية معلومات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو شبكات الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

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. فني- رافعة/ معدات ثقيلة (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

. فني شبكات (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو شبكات الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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