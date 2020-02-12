19 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بـ3 مدن

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام (الرياض).

. استشاري عام أطفال (الرياض).

. سكرتير ثاني (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كبير أخصائي تصوير الأشعة- تداخلية/ ملون (الرياض).

. محلل تقييم الوظائف والتعويضات (الرياض).

. محلل التكامل (الرياض).

. مراسل (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

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. جزار (الرياض).

. مدير قسم خدمات الطعام (المدينة المنورة).

. مدير/ أخصائي مختبر تخطيط القلب (المدينة المنورة).

. مدير قسم خدمات البيئة- مكافحة الحشرات (المدينة المنورة).

. مدير قسم خدمات الإسكان (المدينة المنورة).

. أخصائي طب طوارئ (المدينة المنورة).

. فني الحالات الطارئة (المدينة المنورة).

. كبير أخصائي علم التخاطب والبلع (جدة).

. أخصائي علاج تنفسي (جدة).

. ممرض ثالث (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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