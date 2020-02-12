وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات

أعلنت شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات عن حاجتها لوظائف خالية، حيث أن الشركة تطلب للتعين مبيعات داخل الفروع.
وأوضحت شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات الوصف الوظيفي للمتقدم للوظيفة، بأنه يقوم بعملية بيع الموبايلات والإكسسوارات الخاصة به داخل الفرع.
وأشارت شركة شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات إلى أن مكان العمل في عدد من محافظات مصر، بفروع الشركة المختلفة وهي ” طنطا- غربيه -الدقهليه – كفر الشيخ -بورسعيد – منوفية – الشرقية – بنها -قليوبيه-شبين القناطر -دمياط – الاسكندرية- الاقصر- القاهرة – الجيزة”.
وحددت شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات الشروط للمتقدم للوظيفة أن يكون المتقد للوظيفة حاصل على مؤهل عالي من الخريجين فقط، وأن يكون لديه خبرة أو خلفية.
واشترطت شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات أن يكون المتقدم للوظيفةعلى مستوى جيد باللغة الانجليزية، وأن يكون من الذكور فقط، وأن يكون الحد الأقصى للسن 30 سنة.
وأوضحت شركة انفينكس للموبايلات والإلكترونيات أن مميزات الوظيفة الحصول على مرتب 2300 جنيه بالإضافة إلى الكوميشن، و 9 ساعات عمل تأمينات.
ويمكن لمن يرغب في التقدم للوظيفة بأن يملأ الاستمارة التالية: https://bit.ly/2muamNC
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