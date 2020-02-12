وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2020-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات عامة (للرجال).

– أخصائي الموارد البشرية (للرجال).

– مسؤول شؤون إدارية (للرجال).

– مراقب ثاني خدمات التغذية (للنساء).

– مساعد إداري أول (للنساء).

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– مساعد إداري أول (للرجال).

– مساعد إداري ثانٍ (للرجال).

– مساعد إداري ثالث (للرجال).

– مساعد إداري رابع (للرجال).

– كاتب إدخال البيانات (للرجال).

– مساعد مكتب (للرجال).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 جمادى الثانية 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 جمادى الثانية 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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