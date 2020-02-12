وظائف إدارية شاغرة للجنسين بوزارة الحج والعمرة

2020-02-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (19) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على المراتب الخامسة والسادسة والثامنة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

الوظائف الشاغرة للجنسين:

. ناسخ آلة- المرتبة الخامسة (مكة المكرمة).

. مساعد إداري- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. مساعد إداري- المرتبة الثامنة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. مشرف خدمات- المرتبة الثامنة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. أخصائي تقنية معلومات- المرتبة الثامنة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

الوظائف الشاغرة للنساء:

. كاتب- المرتبة الخامسة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. مراقب خدمات- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ جدة).

. مراقب خدمات- المرتبة السادسة (المدينة المنورة).

. مساعد إداري- المرتبة السادسة (جدة).

. مساعد إداري- المرتبة السادسة (مكة المكرمة).

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. مراقب حج وعمرة- المرتبة السادسة (المدينة المنورة).

. مساعد إداري- المرتبة الثامنة (مكة المكرمة).

. مساعد إداري- المرتبة الثامنة (المدينة المنورة).

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– المتقدمون/ المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1441/6/23هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26هـ، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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