وظائف شاغرة : برواتب مجزية| أسواق العثيم مصر تطلب للعمل فورا مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات متوسطة

نتابع تقديم جديد الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، حيث تعلن أسواق العثيم مصر 37 شارع 269 من شارع فلسطين – أمام شركة جابكو للبترول بالمعادي الجديدة، عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة بمختلف الأقسام ، و ذلك للعمل فورا، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف أسواق العثيم مصر لجميع المؤهلات

مطلوب عدد 50 كاشير، و يشترط للراغبين مؤهل عالي. مطلوب عدد 50 منسق ممرات، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 50 فرد امن، و يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب عدد 50 بائع لحوم و يشترط خبرة سنة، مؤهل أو بدون. مطلوب عدد 50 بائع أجبان و يشترط خبرة لا تقل عن سنة، مؤهل أو بدون مطلوب عدد 50 عامل نظافة، و لا يشترط مؤهل.

وظائف آخري:-

و تقدم الشركة العديد من المزايا للراغبين في شغل الوظائف حيث توفر تأمينات طبية و اجتماعية، بالإضافة إلى توفير زيادات سنوية، و بدل انتقالات و ترقيات،و الراتب يحدد حسب الخبرة، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01000849198