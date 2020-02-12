وظائف شاغرة : برواتب مجزية| أسواق العثيم مصر تطلب للعمل فورا مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات متوسطة

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نتابع تقديم جديد الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، حيث تعلن أسواق العثيم مصر 37 شارع 269 من شارع فلسطين – أمام شركة جابكو للبترول بالمعادي الجديدة، عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة بمختلف الأقسام ، و ذلك للعمل فورا، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف أسواق العثيم مصر لجميع المؤهلات
- مطلوب عدد 50 كاشير، و يشترط للراغبين مؤهل عالي.
- مطلوب عدد 50 منسق ممرات، و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 50 فرد امن، و يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط.
- مطلوب عدد 50 بائع لحوم و يشترط خبرة سنة، مؤهل أو بدون.
- مطلوب عدد 50 بائع أجبان و يشترط خبرة لا تقل عن سنة، مؤهل أو بدون
- مطلوب عدد 50 عامل نظافة، و لا يشترط مؤهل.
وظائف آخري:-
و تقدم الشركة العديد من المزايا للراغبين في شغل الوظائف حيث توفر تأمينات طبية و اجتماعية، بالإضافة إلى توفير زيادات سنوية، و بدل انتقالات و ترقيات،و الراتب يحدد حسب الخبرة، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01000849198
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