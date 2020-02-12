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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
– أخصائي الصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص الصحة المهنية، أو ما يعادلها.
– مدير عيادة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، والإدارة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 11 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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