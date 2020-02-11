40 وظيفة شاغرة لدى بنده للتجزئة في 7 مدن

2020-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والدوادمي، والخرج، والأحساء، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير- بنده حي الدريهمية (عدد 5 وظائف/ الرياض).

. أخصائية تجميل (عدد 5 وظائف/ جدة).

. كاشير- بنده حي السويدي (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كاشير- هايبر بنده البديعة (عدد 4 وظائف/ الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده حي الروضة (الدمام).

. كاشير- بنده الدوحة الجنوبية (عدد وظيفتين/ الشرقية).

. كاشير- بنده المزاحمية (الرياض).

. كاشير- هايبر بنده السلام مول (الرياض).

. كاشير- بنده حي العزيزية (الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده القويعية (الرياض).

. مدير الفئة (جدة).

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. موظف خدمة خضار- هايبر بنده (الدوادمي).

. كاشير- هايبر بنده مجمع الثغر (الرياض).

. كاشير- هايبر بنده (الدوادمي).

. كاشير- هايبر بنده العالية مول (الرياض).

. كاشير- بنده (عدد 3 وظائف/ الخرج).

. كاشير- بنده حي الصحافة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كاشير- بنده المبرز (الأحساء).

. كاشير- هايبر بنده العريجاء (الرياض).

. كاشير- بنده حي الفيصلية (الدمام).

. كاشير- بنده حي المصيف (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كاشير- بنده العزيزية (عدد وظيفتين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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