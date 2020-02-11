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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في السلام لصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، المتخصصة بمجال صيانة الطائرات التجارية والعسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين، وذلك ضمن البرنامج التعاوني التدريبي المنتهي بالتوظيف ومدته (6) أشهر؛ للعمل لدى بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات التالية:
– إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية (عدد 6 وظائف).
– التقنية الكهربائية (عدد 3 وظائف).
– تقنية التبريد والتكييف (عدد 3 وظائف).
– التقنية الميكانيكية (عدد 3 وظائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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