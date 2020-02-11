وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، والشركة العربية للتجارة والإنشاء- ساتكو، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (عدد وظيفتين/ للنساء).

– سكرتير (للنساء).

– موظف مشتريات (للرجال).

Advertisements

– كاتب مكتب (للنساء).

– فني تلفزيون كيبلي (عدد وظيفتين/ للرجال).

– فني راديو (للرجال).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

تابعنا على 614dae44ce.jpg تواصل معنا علىda0c3679eb.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا