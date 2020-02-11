وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

2020-02-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء- ساتكو، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (عدد وظيفتين/ للنساء).

– سكرتير (للنساء).

– موظف مشتريات (للرجال).

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– كاتب مكتب (للنساء).

– فني تلفزيون كيبلي (عدد وظيفتين/ للرجال).

– فني راديو (للرجال).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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