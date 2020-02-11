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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة موبايلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير تصميم حلول أعمال النقل.
. مدير عام الرقابة الداخلية والامتثال والاستشارات.
. مدقق أول التكنولوجيا.
. أخصائي سكرتير.
. المدير التنفيذي للحوكمة وحسابات المبيعات.
. المدير التنفيذي للاكتساب- الوسطى.
. أخصائي ما قبل الحوكمة والحسابات الرئيسية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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