وظائف للرجال والنساء بـ شركة عبداللطيف جميل للتمويل

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2020-02-11 للعمل بمدينتي حائل وجازان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في الشركة بمدينتي حائل وجازان ، وفق المسميات التالية : الوظائف:

1 – مسؤول حسابات عملاء (للنساء – حائل)

– سعودية الجنسية. Advertisements – وصف الوظيفة : – تسجيل وتحديث بيانات العميل والتأكد من صحتها لتسهيل عملية المتابعة.

– الاتصال بالعملاء المتأخرين لمتابعة سدادتهم .

– عمل الإجراءات الخاصة بالسدادات المتعثرة لحث العميل على السداد.

– عمل الخدمات الإدارية للعملاء لتسهيل مهامهم واحتياجاتهم. 2 – مسؤول حسابات عملاء (للرجال – جازان)

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذا صلة.

– مهارة استخدام الحاسب الآلي.

– مهارة التواصل والتفاوض. – للتقديم من الرابط التالي ( اضغط هنــا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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