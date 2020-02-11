وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

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2020-02-11 يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة جدة بمسمى مستشار قانوني مساعد (Associate, Legal Councel) لحملة البكالوريوس وفق التالي: – الشروط: سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو في تخصص ذي صلة

إتقان اللغة الإنجليزية

لا يشترط الخبرة. Advertisements – الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم: صورة الهوية الوطنية.

صورة المؤهل العلمي مع السجل الأكاديمي.

صورة شهادة الخبرة (إن وجدت).

صورة المعادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة.

سيتم إلغاء الطلب في حال عدم إرفاق هذه المستندات. التقديم: متاح حاليا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، حتى تاريخ 24 فبراير 2020. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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