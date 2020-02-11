شكرا لقرائتكم قوات الأمن البيئي تعلن نتائج القبول بجميع الرتب العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت القوات الخاصة الأمن البيئي ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية برتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب. ويمكن معرفة أسماء المقبولين على الوظائف العسكرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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