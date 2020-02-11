شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين بـ جامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11 متابعات الخليج 365 - الباحة أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ( 1441 / 1442 هـ ) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. ودعت جامعة الباحة من تتوفر لديه المؤهلات العلمية التقدم على موقع الجامعة الإلكتروني (اضغط هنا). Advertisements موعد التقديم: اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 /6 /1441 هـ ويستمر التقديم حتى تاريخ 28 /6 /1441 هـ، علماً بأن بيان الوظائف المطلوبة وشروط التقديم معلنة في الموقع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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