وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة الملك خالد

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2020-02-11 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441 – 1442هـ بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها وبفرع الجامعة بتهامة حسب الجهات والتخصصات الموضحة بالملف المرفق. للاطلاع على قائمة الجهات والتخصصات وشروط المسابقة (اضغط هنا). Advertisements وللدخول على بوابة التقديم (اضغط هنا) موعد التقديم: من الأحد 22 / 06 / 1441 هـ الموافق 16 / 02 / 2020 م إلى نهاية يوم الخميس 26 / 06 / 1441 هـ الموافق 20 / 02 / 2020 م. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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