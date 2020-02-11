وظائف للرجال والنساء في 4 مدن عبر طاقات

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم تعلن من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف (للرجال والنساء)، للعمل في 4 مدن بالمملكة (الرياض، ومكة المكرمة، وبيشة، وتبوك)، بالمسميات التالية (مُمثل خدمة العملاء، ومندوب مبيعات) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية،

الوظائف المتوفره :-

1- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفتان – الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

– الراتب (4,750 ريالاً).

2- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفة واحدة – بيشة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

– الراتب (5,000 ريال).

3- مندوب مبيعات (للنساء – وظيفتان – مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة).

– الراتب (4,400 ريال).

4- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفة واحدة – تبوك):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

– الراتب (5,000 ريال).

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تاريخ التقديم :-

مُتاح الآن

رابط التقديم :-

1- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفتان – الرياض):

اضغط هنا

2- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفة واحدة – بيشة):

اضغط هنا

3- مندوب مبيعات (للنساء – وظيفتان – مكة المكرمة):

اضغط هنا

4- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – وظيفة واحدة – تبوك):

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