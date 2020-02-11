وظائف

51 وظيفة بعدة تخصصات في الرياض

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2020-02-11

في مشروع صيانة الشوارع والأرصفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة للتجارة والمقاولات عن توفر ( 51 ) وظيفة شاغرة في مشروع صيانة شوارع وأرصفة جنوب الرياض لحملة الدبلوم فأعلى ، للسعوديين فقط ، وفق المسميات التالية :

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مدير مشروع ( عدد الوظائف 1 )
مهندس مدني ( عدد الوظائف 3 )
مهندس مواد ( عدد الوظائف 1 )
حاسب كميات ( عدد الوظائف 1 )
مساح ( عدد الوظائف 3 )
مراقب ( عدد الوظائف 3 )
مدير متابعة ( أعمال طوارئ) ( عدد الوظائف 1 )
مراقب ( أعمال طوارئ ) ( عدد الوظائف 5 )
منسق ( عدد الوظائف 1 )
كهربائي ( عدد الوظائف 3 )
سباك ( عدد الوظائف 3 )
عامل ( عدد الوظائف 26 )

التفاصيل وطريقة التقديم موضحة أدناه:

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