شكرا لقرائتكم 51 وظيفة بعدة تخصصات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11 في مشروع صيانة الشوارع والأرصفة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة للتجارة والمقاولات عن توفر ( 51 ) وظيفة شاغرة في مشروع صيانة شوارع وأرصفة جنوب الرياض لحملة الدبلوم فأعلى ، للسعوديين فقط ، وفق المسميات التالية : Advertisements مدير مشروع ( عدد الوظائف 1 )

مهندس مدني ( عدد الوظائف 3 )

مهندس مواد ( عدد الوظائف 1 )

حاسب كميات ( عدد الوظائف 1 )

مساح ( عدد الوظائف 3 )

مراقب ( عدد الوظائف 3 )

مدير متابعة ( أعمال طوارئ) ( عدد الوظائف 1 )

مراقب ( أعمال طوارئ ) ( عدد الوظائف 5 )

منسق ( عدد الوظائف 1 )

كهربائي ( عدد الوظائف 3 )

سباك ( عدد الوظائف 3 )

عامل ( عدد الوظائف 26 ) التفاصيل وطريقة التقديم موضحة أدناه: تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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