وظائف إدارية شاغرة بشركة ساتورب

2020-02-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدقق داخلي- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة/ التحكم)، أو ما يعادلها.

. مستشار الأمن: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

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. محلل الفوائد- موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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