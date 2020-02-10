وظائف شاغرة : براتب 3000 جنية| شركة فليكس بي فيلمز تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

يعلن مصنع فليكس بي فيلمز للتعبئة و التغليف، عن فرص عمل شاغرة للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية، حيث تطلب فنيين في مختلف التخصصات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف كالتالي: –

وظائف شركة فليكس بي فيلمز للتعبئة و التغليف

مطلوب فني ميكانيكا صيانة، وذلك لعمل ومتابعة أعطال ماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين. مطلوب فني كهرباء، للعمل على متابعة وجود أعطال ماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين، و يشترط أن يكون لديه مبادئ أولية في PLC. مطلوب فني إنتاج، متابعة ماكينة التبريد والتسخين لإنتاج البلاستيك، ماكينات التغليف و المعدنية، والمساعدة في إتمام عملية المقصات للمنتج على حسب المعايير المطلوبة.

وللراغبين يشترط مؤهلات متوسطة، لا تقل عن ثانوي تخصص كهرباء او دبلوم او معهد فني، وخبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 36 سنة.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية و تأمينات على الحياة، ومواصلات، والعمل بنظام الورديات 8 ساعات، ويومين إجازة، براتب يبدأ من 2350 إلى 3000 جنية، ولمن يرغب في شغل الوظائف يرجى ملئ استمارة شغل الوظائف بالرابط التالي: https://tinyurl.com/snfhb6a