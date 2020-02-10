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وظائف شاغرة بفروع شركة ديافرم

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2020-02-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من الرياض، وبيشة، وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تغذية علاجية (الرياض).

. أخصائي تغذية علاجية (بيشة).

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. صيدلي إكلينيكي (خميس مشيط).

. مشرف عيادة (خميس مشيط).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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