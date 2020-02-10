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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مخطط لوجستية البناء.
. محلل الأمن السيبراني.
. مدير التطوير العقاري- القطاع السكني.
. مدير التطوير العقاري- قطاع التجزئة
وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق ١٠ فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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