وظائف قيادية بـ الهيئة العامة للمنافسة

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بمسمى مدير إدارة الأداء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الأداء)
الشروط المطلوبة :-
1- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة الأداء
3- شهادات مهنية في مجال الإدارة الاستراتيجية، مثل (BSC, KPI-P)
تاريخ التقديم :-
متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2020/02/10م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم :-
- يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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