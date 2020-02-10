وظائف قيادية بـ الهيئة العامة للمنافسة

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الأداء)

الشروط المطلوبة :-

1- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة الأداء

3- شهادات مهنية في مجال الإدارة الاستراتيجية، مثل (BSC, KPI-P)

تاريخ التقديم :-

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متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2020/02/10م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم :-

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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