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وظائف قيادية بـ الهيئة العامة للمنافسة

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2020-02-10

بمسمى مدير إدارة الأداء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الأداء)

الشروط المطلوبة :-
1- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة الأداء
3- شهادات مهنية في مجال الإدارة الاستراتيجية، مثل (BSC, KPI-P)

تاريخ التقديم :-

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متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2020/02/10م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم :-

  • يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
  • لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

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