وظائف بـ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

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رمز الوظيفة المسمى الوظيفي المؤهل المطلوب الشروط 2001 سكرتير تنفيذي بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة. خبرة عملية لا تقل عن (سنتين) في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب بعد المؤهل الجامعي. 1400 رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التخطيط الاستراتيجي. خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء أو مجالات الإدارة العامة وإدارة الأعمال وإدارة الجودة الصحية أو يماثلها بعد المؤهل الجامعي. 1610 رئيس قسم العلاقات العامة بكالوريوس في الإعلام أو العلاقات العامة أو الاتصال الجماهيري. خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات في مجال العلاقات العامة والإعلام بعد المؤهل الجامعي. 2100 مدير إدارة تطوير المعايير ونظم التقييم بكالوريوس في تخصص علمي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي وحاصل على شهادة التصنيف المهني يفضل درجة الماجستير أو الدكتوراه أو مايعادلهما في مجال جودة الرعاية الصحية خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات في مجال الرعاية الصحية بعد مؤهل جامعي (6) سنوات فأكثر. أو خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات. 2102 أخصائي اعتماد رئيسي ماجستير أو ما يعادله في مجال الرعاية الصحية أو الجودة. أو بكالوريوس في تخصص صحي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي (الأطباء/الصيادلة/الأخصائيين الصحيين) وحاصل على شهادة التصنيف المهني. الأطباء: ماجستير خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات، أو بكالوريوس في الطب مع خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات. الصيادلة: ماجستير مع خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات، أو بكالوريوس في الصيدلة مع خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات. الأخصائيين الصحيين: ماجستير مع خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات، أو بكالوريوس مع خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات. أن تكون مدة الخبرة العملية المطلوبة في مجال الرعاية الصحية، يفضل أن تكون نصف مدة الخبرة المطلوبة على الأقل في مجال جودة الرعاية الصحية) اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز في مجال جودة الرعاية الصحية حسب الضوابط المعمول بها في المركز. 2107 أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي بكالوريوس في تخصص صحي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي (الأطباء/الصيادلة /الأخصائيين الصحيين) وحاصل على شهادة التصنيف المهني. الأطباء: بكالوريوس في الطب ويفضل وجود خبرة. الصيادلة: بكالوريوس في الصيدلة مع خبرة عملية لا تقل عن (سنتين). الأخصائيين الصحيين: بكالوريوس مع خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات. يفضل أن تكون نصف مدة الخبرة المطلوبة على الأقل في مجال جودة الرعاية الصحية اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز في مجال جودة الرعاية الصحية حسب الضوابط المعمول بها في المركز. 2104 أخصائي اعتماد أول – ممارس صحي بكالوريوس في تخصص صحي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي (الأطباء/الصيادلة/الأخصائيين الصحيين) وحاصل على شهادة التصنيف المهني. الأطباء: بكالوريوس في الطب مع خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات. الصيادلة: بكالوريوس في الصيدلة مع خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات. الأخصائيين الصحيين: بكالوريوس مع خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات . أن تكون مدة الخبرة العملية المطلوبة في مجال الرعاية الصحية، يفضل أن تكون نصف مدة الخبرة المطلوبة على الأقل في مجال جودة الرعاية الصحية. اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز في مجال جودة الرعاية الصحية حسب الضوابط المعمول بها في المركز. 2200 مدير إدارة البحوث وتحسين الجودة بكالوريوس في تخصص علمي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي وحاصل على شهادة التصنيف المهني يفضل درجة الماجستير أو الدكتوراه أو مايعادلهما في مجال جودة الرعاية الصحية خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات في مجال الرعاية الصحية بعد مؤهل جامعي (6) سنوات فأكثر. أو خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات بعد مؤهل جامعي (5) سنوات. 2209 أخصائي إداري – ضبط وثائق بكالوريوس تخصص وثائق ومكتبات. خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات في مجال ضبط الوثائق خاصة الوثائق الطبية والجودة الصحية بعد المؤهل الجامعي. 2300 مدير إدارة التدريب والتطوير بكالوريوس في تخصص علمي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي وحاصل على شهادة التصنيف المهني يفضل درجة الماجستير أو الدكتوراه أو مايعادلهما في مجال جودة الرعاية الصحية خبرة عملية لا تقل عن (8) سنوات في مجال الرعاية الصحية أو التدريب الصحي بعد مؤهل جامعي (6) سنوات فأكثر. أو خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات بعد مؤهل جامعي (5) سنوات. 3103 أخصائي إداري أول – معلومات صحية بكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية. خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات في إدارة المعلومات الصحية بعد المؤهل الجامعي. 3112 أخصائي اعتماد – ممارس صحي بكالوريوس في تخصص صحي مناسب، وأن يكون من منسوبي الكادر الصحي (الأطباء/ الصيادلة/الأخصائيين الصحيين) وحاصل على شهادة التصنيف المهني. الأطباء: بكالوريوس في الطب مع خبرة عملية لا تقل عن (سنتين) الصيادلة: بكالوريوس في الصيدلة مع خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات. الأخصائيين الصحيين: بكالوريوس مع خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات. يفضل أن تكون نصف مدة الخبرة المطلوبة على الأقل في مجال جودة الرعاية الصحية. اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز في مجال جودة الرعاية الصحية حسب الضوابط المعمول بها في المركز. 3511 أخصائي إداري أول بكالوريوس في الإدارة الصحية أو إدارة الجودة أو إدارة الأعمال. خبرة عملية لا تقل عن (6) سنوات في مجال جودة الرعاية الصحية والأعمال الإدارية بعد المؤهل الجامعي. 4102 محاسب أول بكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية. خبرة عملية لا تقل عن (4) سنوات في مجال المحاسبة والرقابة المالية والتدقيق بعد المؤهل الجامعي.

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