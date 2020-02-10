وظائف إدارية للرجال والنساء عبر طاقات

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الخبر

أعلنت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، للعمل في الشركة بمدينة الخبر، بالمسميات التالية (أخصائي تدريب، وأخصائي موارد بشرية)، عبر (تمهير) التدريب على رأس العمل، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الوظائف المتوفرة :-

1- أخصائي تدريب:

1- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

2- وصف التدريب (وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم).

2- أخصائي موارد بشرية:

1- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية).

2- وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء).

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الشروط العامة :-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

تاريخ التقديم :-

1- التقديم مُتاح وينتهي بتاريخ 2020/03/09م.

طريقة التقديم :-

1- من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي تدريب:

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2- أخصائي موارد بشرية:

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