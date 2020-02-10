24 وظيفة أكاديمية وتدريبية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

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2020-02-10 للرجال والنساء بعدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلنت الهيئة الملكية بمدينة الجبيل عن توفر 24 وظيفة أكاديمية وتدريبية شاغرة (للرجال والنساء ) بالمسميات التالية: Advertisements الوظائف: أستاذ مساعد – التصميم الداخلي

أستاذ مساعد – الموارد البشرية

مدرس أول في المهارات الكيميائية

محاضر – إدارة الموارد البشرية

محاضر – هندسة القياس والتحكم

محاضر-اللغة الإنجليزية

محاضر – تكنولوجيا الكيمياء الصناعية

محاضر – رياضيات

محاضر – التصميم الداخلي

مدرس – لحام

أستاذ مساعد – التصميم الداخلي

مدرس أول في المهارات الكيميائية – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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