تدريب منتهي بالتوظيف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التقديم (للرجال فقط) ببرنامج (تدريب منتهي بالتوظيف لعام 2020م)، مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شروط التسجيل:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم متخرجاً من المدارس الثانوية/مسار علمي فقط وحاصلاً على معدل تراكمي قدره 70% كحد أدنى.

3- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مستوى قياس بمعدل 60% كحد أدنى.

4- يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 26 سنة على حسب التقويم الهجري.

6- يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

المميزات:

1- تأمين طبي.

2- سكن داخلي مؤثث مع توفير النقل.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- مكافأة شهرية أثناء التدريب 3000 ريال كحد أدنى.

5- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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نبذة عن الدبلوم:

– برنامج الدبلوم (سنتين) والدراسة بأحد أفرع المعهد بمدينة الدمام أو محافظة الخفجي

تاريخ التقديم :-

متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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