وظائف بـ جامعة أم القرى لحملة الثانوية فما فوق

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2020-02-10 يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض تعلن عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب، على النحو التالي: محاسب عدد (2) رجال حارس أمن عدد (1) رجال * الشروط العامة: Advertisements أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون مكملًا لــ (20) عامًا من العمر. لائقَا صحيًّا للخدمة. حسن السيرة والخلق. غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. * الشروط الخاصة بوظيفة محاسب: أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة. * الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن: أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة. سلامة الحواس. قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف. الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات. ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا. ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل. • للتقديم على الوظائف نرجو زيارة الرابط التالي (اضغط هنــا)، حيث ينتهي التقديم على الوظائف يوم الثلاثاء 1441/7/1هـ. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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