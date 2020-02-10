وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة مالتي ام جروب لجميع المؤهلات للعمل فوراً

تعلن شركة مالتي ام جروب شارع القسم القديم أمام مسجد الخانكة بالقليوبية، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب مجزية، من مدخلين بيانات وسائقين وفنيين وعمال ولحامين وحرفيين وغيرها من الوظائف، ونتابع الآن نشر تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة مالتي ام جروب

مطلوب مدخل بيانات ويشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 10 فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 9 سائق درجة أولى – ثانية – ثالثة، مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 1800 جنية. مطلوب اويمجى. مطلوب عدد 20 عامل. مطلوب ميكانيكي ديزل. مطلوب سمكري سيارات. مطلوب عدد 50 لحام co2 براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 50 مساعد لحام. مطلوب عدد 5 عامل نظافة. مطلوب عامل بوفية. مطلوب فني معالجة حرارية. مطلوب فني قشاط.

وظائف آخري:-

و يشترط لبعض الوظائف أن لا يقل عن محو الأمية، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية و مواصلات و بدل و زيادات سنوية و حوافز، و لمن يرغب يرجى الاتصال بشركة مالتي ام جروب على الرقم التالي: 01001726059