وظائف شاغرة : الإعلان الرسمي لوظائف شركة الصرف الصحي والتقديم حتى 202/2/15

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة عن عدد من الوظائف الشاغرة والتخصصات المختلفة وذلك للعمل بنظام الورديات بعقد عمل مؤقت بمواقع الشركة المختلفة والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة. أولاً: التخصصات المطلوبة مهندس كهرباء مهندس ميكانيكا مهندس مدني مهندس إنتاج سيارات ثانياً: الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة من احدي الجامعات المصرية. أن يكون مقيد بنقابة المهندسين. إلا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والكشف الطبي. ثالثاٌ: الأوراق المطلوبة شهادة المؤهل شهادة الميلاد الموقف من التجنيد شهادة القيد بالنقابة صورة من بطاقة الرقم القومى عدد 4 صور شخصية طريقة التقديم يتم إرسال طلب باسم السيد المهندس/ رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية مرفقاً به صور ضوئية من الأوراق المطلوبة على العنوان التالي: Advertisements شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى 32 شارع رمسيس وذلك خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ الإعلان وسوف يتم الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي http://www.gcsdc.com.eg

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