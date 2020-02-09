وظائف شاغرة للرجال بجامعة أم القرى

2020-02-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب، وفق مسميات الوظائف التالية:

. محاسب- (عدد وظيفتين).

. حارس أمن.

وبينت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون مكملًا لـ(20) عامًا من العمر.

– أن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة.

– أن يكون حسن السيرة والخلق.

– أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

الشروط الخاصة بوظيفة محاسب:

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– أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة.

الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.

– سلامة الحواس.

– قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف.

– الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

– ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7/ 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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