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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للرجال بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجة إدارة صندوق الطلاب لشغل عدد من الوظائف، وذلك على بند صندوق الطلاب، وفق مسميات الوظائف التالية:
. محاسب- (عدد وظيفتين).
. حارس أمن.
وبينت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون مكملًا لـ(20) عامًا من العمر.
– أن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة.
– أن يكون حسن السيرة والخلق.
– أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
الشروط الخاصة بوظيفة محاسب:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم محاسبة أو بكالوريوس محاسبة.
الشروط الخاصة بوظيفة حارس أمن:
– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.
– سلامة الحواس.
– قوة البنية، حدة البصر، قوة الملاحظة، حسن التصرف.
– الخبرة في استخدام أجهزة الاتصالات.
– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.
– ألا يكون على رتبة عسكرية وعلى رأس العمل.
وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7/ 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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