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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى معاهد وكليات الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدرب/ معلم- لحام.
. محاضر- التصميم الداخلي (للنساء).
. محاضر- الرياضيات.
. محاضر- تكنولوجيا الكيمياء الصناعية.
. محاضر- اللغة الإنجليزية.
. محاضر- هندسة الأجهزة والتحكم.
. محاضر- إدارة الموارد البشرية (للنساء).
. مدرب أول/ معلم- المهارات الكيميائية.
. أستاذ مساعد- الموارد البشرية (للنساء).
. أستاذ مساعد- التصميم الداخلي (للنساء).
. أستاذ مساعد- المحاسبة (للجنسين).
. أستاذ مساعد- إدارة الأعمال (للنساء).
. أستاذ مساعد- الكيمياء.
. أستاذ مساعد- الهندسة المدنية.
. أستاذ مساعد- الهندسة الكهربائية.
. أستاذ مساعد- اللغة الإنجليزية.
. أستاذ مساعد- الأجهزة والتحكم.
. أستاذ مساعد- اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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