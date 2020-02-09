وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة نوماك

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل معدات – التناضح العكسي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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. مخطط الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإنتاج، أو الهندسة الميكانيكية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. رئيس قسم الكيمياء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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