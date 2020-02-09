وظائف هندسية وإدارية شاغرة بصدارة للكيميائيات

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس عمليات الإنتاج.

. مهندس قيادي عمليات الإنتاج.

. مهندس رئيسي- عمليات أنظمة التحكم.

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. مهندس رئيسي- عمليات الأجهزة والجودة.

. محلل ثاني الأمن السيبراني.

. مساعد تقني- الأنظمة والأدوات.

. مشرف التحسين- المصنع.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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