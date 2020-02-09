شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى القوات الجوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09 متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، للعمل بالقوات الجوية الملكية السعودية – بهيئة إدارة القوات الجوية/ إدارة شؤون التعاقدين والارتباط، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية: . استشاري برامج رياضية: – درجة البكالوريوس في تخصصات: (تربية بدنية، إدارة عامة). – عدد سنوات الخبرة (9) سنوات في مجال الوظيفة. – خبرة في الإشراف على إعداد البرامج الرياضية. – خبرة في إدارة البعثات الرياضية المشاركة في البطولات المحلية والدولية. – خبرة في الإشراف على إدارة المنشآت الرياضية. – دورة في مجال تأهيل وإعداد المدربين. – دورة في الإشراف على المنشآت الرياضية. Advertisements – دورة لغة إنجليزية. . أخصائي ميزانية: – درجة البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، إدارة مالية، رياضيات). – عدد سنوات الخبرة (5) سنوات كحد أدنى. – خبرة (5) سنوات في إعداد المناقلات بين بنود الميزانية (للقطاعات العسكرية وإعداد مشروع الميزانية ومتابعة حركة الصرف للبنود خلال السنة المالية وتحديد نسبة إنجاز الصرف للبنود. – الإلمام باستخدام الحاسب الآلي. وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/ هيئة إدارة القوات الجوية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 6/ 1441هـ وحتى تاريخ 26/ 6/ 1441هـ. وللاستفسارات يرجى التواصل عن طريق الهاتف رقم (011476977) تحويلة (41528-41506). ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى القوات الجوية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.