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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، على مسمى “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر”، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها وبفرع الجامعة بتهامة.
وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم ستكون من يوم الأحد 22/ 06/ 1441هـ الموافق 16/ 02/ 2020م، ويستمر إلى نهاية يوم الخميس 26/ 06/ 1441هـ الموافق 20/ 02/ 2020م، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني.
وأشارت الجامعة إلى أنه للتقديم والاطلاع على تفاصيل قائمة الجهات والتخصصات وشروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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