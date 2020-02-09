وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، على مسمى “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر”، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها وبفرع الجامعة بتهامة.

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وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم ستكون من يوم الأحد 22/ 06/ 1441هـ الموافق 16/ 02/ 2020م، ويستمر إلى نهاية يوم الخميس 26/ 06/ 1441هـ الموافق 20/ 02/ 2020م، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أنه للتقديم والاطلاع على تفاصيل قائمة الجهات والتخصصات وشروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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