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وظائف شاغرة : جدارة تعلن فتح باب التقديم على وظائف حرس الحدود 2020

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن عن فتح باب التقديم على وظائف “جندي للرجال” عبر نظام جدارة من خلال الموقع الإلكتروني لهذا النظام، للتعيين عليها بكافة مناطق المملكة العربية ، موضحة أن عملية التسجيل تبدأ اليوم الأحد 9-2-2020 على أن يغلق باب التقديم يوم الخميس 13 فبراير الجاري .

وننشر على مصر فايف شروط التسجيل عبر نظام جدارة وفقا لما جاء في إعلان المديرية العامة لحرس الحدود كما يلي :

نظام جدارة

أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة

أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة

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أن لا يكون المترشح قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية

ألا يكون متزوجا من غير سعودية

أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية حين التقديم

تصديق الشهادات الصادرة من خارج المملكة بما يعادلها من وزارة التعليم

يتم التقديم للوظائف المعلن عنها عبر نظام جدارة من الموقع الإلكتروني من هنا مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل كما هي .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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