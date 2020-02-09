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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية للجنسين بـ مدينة الملك فهد الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة (للرجال والنساء) ، بالمسميات التالية :
– الوظائف :
1- اختصاصي مالي أول (كبير)
المؤهل و التخصص:
– بكالوريوس محاسبة أو علوم مالية ماجستير محاسبة أو علوم مالية
– الخبرة المطلوبة 6 سنوات لحاملي البكالوريوس سنتان لحاملي الماجستير
– المتقدم سعودي/ة الجنسية
2- أخصائي إسعاف و طوارئ
– درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية.
– لا يشترط توفر الخبرة
3- سكرتير تنفيذي
– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات
– التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة
– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنتين)
4- أخصائي تصوير طبي SCDP
– المتطلبات التعليمية : درجة الماجستير دورة تدريبية لمدة سنة واحدة خارج المملكة
– بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الإشعاعية لا توجد خبرة مطلوبة للحصول على درجة الماجستير خبرة سنة واحدة على الأقل في درجة البكالوريوس .
5- أخصائي مختبر ثاني
– التعليم: ماجستير في علوم المختبرات الإكلينيكية
– شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية
الخبرة: مع الخبرة المطلوبة لحامل درجة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة واحدة للحصول على درجة البكالوريوس
6- سكرتير تنفيذي
– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات /التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة
– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنتين),
– المؤهل و التخصص : بكالوريوس تخصص لغة انجليزية أو إدارة عامة أو إدارة مكاتب لا يشترط سنوات خبرة على
– أن يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية
7- طبيب مقيم
– متطلبات الوظيفة: متطلبات الوظيفية (MBBS ) بكالوريوس الطب والجراحة
8- استشاري نفسي
– دكتوراه في تخصص علم النفس
– ثلاث سنوات خبرة بعد شهادة الدكتوراه
9- مختص رعاية تنفسية ثاني
– المتطلبات التعليمية: بكالوريوس في الرعاية التنفسية (4 سنوات)
– برنامج معتمد من المملكة العربية السعودية / أمريكا الشمالية على شهادة جامعية في رعاية الجهاز التنفسي من أمريكا الشمالية
– برنامج معتمد على شهادة جامعية في الرعاية التنفسية المحلية
– برنامج معتمد الخبرة: 1 سنة خبرة.
– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا الرابط).
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