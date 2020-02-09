العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمقابلات الشخصية

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية، والتي تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 22 جمادى الآخرة 1441 هـ للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف القضائية المعاونة، ووظائف الباحث الاجتماعي والقانوني، ووظائف المأمورين والوثائق والمحفوظات، ووظائف باحثي القضايا، والوظائف الإدارية المتنوعة ووظائف المحاسبين بالمرتبة السادسة.

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ودعت الوزارة كافة المتقدمين والمتقدمات كافة للدخول على بوابة الوزارة (هنا الرابط) ، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والتي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وذكرت الوزارة أن هذه الوظائف جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة خلال الفترة من 3 رمضان 1440 هـ حتى 9 رمضان 1440 هـ.

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