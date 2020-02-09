وظيفة بـ مجلس الضمان الصحي التعاوني

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول دعم تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه

المسمى الوظيفي:

1- مسؤول دعم تقنية المعلومات.

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الشروط المطلوبة :-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- يفضّل وجود شهادة (ITIL Service Management).

5- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

تاريخ التقديم :-

1- التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد 2020/02/09م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم على الوظيفة :

على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة – مسؤول دعم تقنية المعلومات – في عنوان البريد التالي: [email protected]

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