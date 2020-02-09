وظيفة بـ مجلس الضمان الصحي التعاوني

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لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول دعم تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه
المسمى الوظيفي:
1- مسؤول دعم تقنية المعلومات.
الشروط المطلوبة :-
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
4- يفضّل وجود شهادة (ITIL Service Management).
5- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
تاريخ التقديم :-
1- التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد 2020/02/09م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم على الوظيفة :
- على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة – مسؤول دعم تقنية المعلومات – في عنوان البريد التالي: [email protected]
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