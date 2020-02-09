وظائف بعدة تخصصات بمركز النخيل والتمور بالأحساء

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2020-02-09 يشترط توفر الخبرة متابعات الخليج 365 - الاحساء أعلن مشروع تشغيل المختبرات التابع لمركز النخيل والتمور بالأحساء عن توفر وظائف شاغرة مع توفر الخبرة ، وذلك وفق المسميات التالية : 1 – أخصائي تربة ومياه ماجستير في التربة والمياه

خبرة 3 سنوات 2 – أخصائي تصنيع غذائي ماجستير في التصنيع الغذائي

خبرة بمجال الصناعات التحويلية وحفظ الأغذية

خبرة 3 سنوات 3 – أخصائي بصمة وراثية ماجستير في البصمة الوراثية تخصص نبات

العمل على أجهزة التقنية الحيوية وتقييم النتائج ومناقشتها

خبرة 3 سنوات 4 – أخصائي إنتاج نخيل وتحليل بيانات ماجستير في إنتاج وإكثار النخيل

العمل على أجهزة علوم النبات للقياسات المختلفة

خبرة 3 سنوات 5 – أخصائي وقاية نبات Advertisements ماجستير في وقاية النبات

خبرة في عمل البيئات الغذائية للمسببات المرضية وتحضير العينات النباتية والإلمام بتشخيص الإصابات .

خبرة 3 سنوات 6 – أخصائي مكافحة حيوية ماجستير في المكافحة الحيوية

خبرة 3 سنوات 7- محلل مختبر كيميائي درجة البكالوريوس مع خبرة العمل بالمختبرات

خبرة 3 سنوات 8 – أخصائي نظم جغرافية مؤهل جامعي

خبرة في أنظمة GIS

خبرة 3 سنوات 9 – أخصائي ميكنة زراعية بكالوريوس زراعة قسم ميكنة زراعية

خبرة 3 سنوات – للتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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