تعلن شركة نجمة هليوبوليس ” هايبر سامى سلامة” شارع إسماعيل رمزي – مديان الجامع بمصر الجديدة” عن حاجتها الى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:- وظائف شركة نجمة هليوبوليس “هايبر سامي سلامة” مطلوب عدد 15 كاشير من الجنسين، برواتب 1800 جنية بالإضافة إلى 200 حافز. مطلوب عدد 20 مراقب كاميرا براتب 1800 جنية، مؤهل عالي. مطلوب عدد 10 مدير إداري براتب 3500 جنية، ويشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 100 بائع ممرات من الجنسين، براتب 1800 جنية، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 60 فرد امن براتب 2200 جنية، بالإضافة إلى 200 جنية حافز، ويشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 75 عامل مخزن براتب 1700 جنية، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية. مطلوب عدد 20 بقال براتب 2100 جنية، مؤهل الإعدادية. مطلوب عدد 20 مساعد كاشير مؤهل إعدادية. وظائف آخري:- و يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 45 سنة، وتوفر الشركة تأمينات صحية واجتماعية، وذلك للعمل بفروع الشركة بمصر الجديدة وجسر السويس وحدائق القبة والكلية الحربية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01212201227

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : برواتب مجزية| شركة نجمة هليوبوليس تعلن عن مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.