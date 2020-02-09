وظائف

شركة أرامكو توتال ساتورب تعلن عن توفر وظائف شاغرة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم شركة أرامكو توتال ساتورب تعلن عن توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09

في مدينة الجبيل الصناعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ( ساتورب ) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات التالية :

  1. رسام – DRAFTSMAN
  2. محلل النظام  – System Analyst
  3. أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال – Cybersecurity Governance, Risk and Compliance (GRC) Specialist
  4. الكيميائيين اليوم – Day Chemists
  5. مدير الشبكات والاتصالات – Network & Communication Administrator
  6. مفتش منطقة – Area Inspector
  7. مهندس مراقبة العمليات – SR. PROCESS CONTROL ENGINEER
  8. قائد فريق التدوير الدوار – ROTATING EQUIPMENT TEAM LEADER
  9. كبير المهندسين الكهربائيين – SENIOR ELECTRICAL ENGINEER
  10. كبير مهندسي الدورة الميكانيكية – Senior Mechanical Rotating Engineer

– تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنا )

تابعنا على 6b9d543bd8.jpg تواصل معنا على0c5d8429dd.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة أرامكو توتال ساتورب تعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا