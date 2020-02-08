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شكرا لقرائتكم وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لحملة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة (للرجال) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُشغل خدمات التشغيل، وسائق في ساحة المطار، ومُنسق خدمات التشغيل)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،
الوظائف المتوفرة :-
– مُشغل خدمات التشغيل (Operator Operation Services):
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- مهارات التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- رخصة قيادة (سارية المفعول).
– سائق في ساحة المطار:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- مهارات الاتصال.
4- تحقيق المستوى المطلوب في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.
– مُنسق خدمات التشغيل (Coordinator Operation Services):
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- مهارات التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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