وظائف للرجال والنساء بالبنك العربي الوطني

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2020-02-08 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال والنساء) لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك في مدينة الرياض، بمسمى (مسؤول أتمتة العمليات الآلية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:-

1- مسؤول أتمتة العمليات الآلية (Robotic Process Automation Officer). الشروط التقديم :- 1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة برمجية لا تقل عن سنة في مجال تطوير البرمجيات.

3- إجادة اللغة الإنجليزية. Advertisements تاريخ التقديم :- – التقديم مُتاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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