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شكرا لقرائتكم رابط التقديم على وظائف تعليم الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
على بند الأجور والمستخدمين
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– سائق.
– حارس مدرسة.
وأشارت إدارة التعليم بالشرقية إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1441هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 1441هـ.
وتابعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر موقع الإدارة الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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