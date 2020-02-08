رابط التقديم على وظائف تعليم الشرقية

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– سائق.

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– حارس مدرسة.

وأشارت إدارة التعليم بالشرقية إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1441هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 1441هـ.

وتابعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر موقع الإدارة الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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