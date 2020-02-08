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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة على الكادر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن موعد بدء التقديم على وظائف الكادر الصحي بالجامعة.
وأوضحت جامعة الإمام أن التقديم على الوظائف يبدأ الأحد المقبل الموافق 15 / 6 / 1441 هـ ويستمر حتى 16 / 6 / 1441 هـ
وأضافت الجامعة أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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