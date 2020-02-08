شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة على الكادر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن موعد بدء التقديم على وظائف الكادر الصحي بالجامعة. Advertisements وأوضحت جامعة الإمام أن التقديم على الوظائف يبدأ الأحد المقبل الموافق 15 / 6 / 1441 هـ ويستمر حتى 16 / 6 / 1441 هـ وأضافت الجامعة أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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