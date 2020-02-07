وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة سيمينس

2020-02-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

. مدير التكامل المدني- مشروع المترو (الرياض).

. مدير التركيبات- مشروع المترو (الرياض).

. مشرف التركيب والاختبار- مشروع المترو (الرياض).

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. أخصائي أداء الأعمال (الرياض).

. مهندس مشروع- حلول الأمن (الخبر).

. مهندس خدمات (للسعوديين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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