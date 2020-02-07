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وظائف شاغرة في شركة بن زقر كورو

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2020-02-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات: (المالية، المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب الحسابات الدائنة والمستحقة (للسعوديين).

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– مدير التخطيط الضريبي.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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