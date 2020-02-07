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شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي أمن تقنية المعلومات- الحوكمة والمخاطر والامتثال (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي- ميكانيكي (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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